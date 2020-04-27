التصريح ودفع الآداءات عن بعد: وزارة المالية توضح طريقة الانخراط

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الاثنين، للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وكذلك الأشخاص المعنويين من غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، أنه وباعتبار إجراءات الحجر الصحي ولغاية تيسير اجراءات التصريح ودفع الأداء وتمكينهم من القيام بواجباتهم الجبائية التي حل أجلها، فإنهم مدعوون إلى الانخراط بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

ويُمكن دفع الآداء باتباع التمشي التالي:

1- إمضاء الإذن أو الأذون بالاقتطاع من الحساب الجاري البنكي أو البريدي بعد تعميرها بكل دقة والتأشير عليها من قبل المؤسسة البنكية أو البريدية المعنية. ويمكن تحميل مطبوعة الإذن بالاقتطاع عبر الرابط:

www.finances.gov.tn/…/2019-…/autorisation_prelevement_ar.pdf

2- الحصول على شهادة مصادقة الكترونية من نوع Digigo، عن بعد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وذلك باتباع التمشي المذكور على العنوان التالي:

https://impots.tuntrust.tn/

3- الدخول إلى منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد والقيام بالانخراط مع تحميل أذون الاقتطاع المؤشر عليها.

https:// www.impots.finances.gov.tn

4- إيداع التصاريح الجبائية عن بعد عبر هذه المنظومة والمصادقة على دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة بهذا العنوان.

وذكرت وزارة المالية المطالبين بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد أن هذا الاجراء يشمل التصاريح التالية: التصاريح الشهرية، التصاريح بالضريبة على الشركات، التصاريح بالضريبة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها، التصاريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والتصاريح بالأقساط الاحتياطية دون سواها.

ولمزيد من الارشادات يمكن الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400 .

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