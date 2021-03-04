32 حالة وفاة و635 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 32 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس، إلى 8106 وفاة.

كما تم تسجيل 635 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3672 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 200 ألفا و 984 شخصا، بعد تعافي 755 مصابا، وذلك من بين 235 ألفا و643 شخصا أصيب بالفيروس.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ 1094 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 263 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 104 مصابين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.