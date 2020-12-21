32 وفاة و1536 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الأحد، أنه تم بتاريخ 19 ديسمبر 2020، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كوفيد ـ19، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4158 حالة وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إثر إجراء 5088 تحليلا مخبريا ما يرفع عدد مصابي كورونا إلى 120687 شخصا.

وقد بلغ عدد المتعافين إلى هذا التاريخ، 87884 شخصا، من بين 120687 حالة حاملة للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1355 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، فيما يقيم 293 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، ويخضع 95 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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