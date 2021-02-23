32 وفاة و844 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 22 فيفري 2021، تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و32 حالة وفاة.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7843 وفاة، كما بلغ عدد المصابين بالفيروس 229 ألفا و781 شخصا حاملا للفيروس.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 190 ألفا و 155 شخصا، بعد تعافي 797 مصابا.

وتتكفل المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا، بـ 1182 مصابا بفيروس كورونا المستجد،إضافة إلى إقامة 273 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 109 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

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