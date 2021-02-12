32 وفاة و977 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 11 فيفري 2021، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 7461 وفاة، منذ مارس الماضي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 4635 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 181 ألفا و198 شخصا بعد تعافي 368 مصابا، وذلك من بين 221 ألفا و455 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ1581 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 351 منهم بأقسام العناية المركزة و139 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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