موسي تُطالب سعيّد بعقد مجلس أمن قومي طارئ يتصدر أعماله اتحاد علماء المسلمين

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء الخميس، رئيس الجمهورية قيس سعيد بعقد مجلس أمن قومي طارئ واستعجالي يتصدر أعماله اتحاد علماء المسلمين وأخطبوط الجمعيات التي تُبيض الإرهاب.

وبينت موسي بأن الأمن بإذن من رئيس الحكومة هشام المشيشي ووالي تونس الذي أعطاه الصبغة القانونية في إطار تنفيذ مهامه، اعتدوا على المعتصمين وحزب الدستوري الحر وعلى الصحفيين أمام مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس.

وقالت موسي إنها ستُقدم قضايا للمحاكم الدولية ضد رئيس الحكومة لارتكاب جرائم ضد الانسانية مع مقاطعة والي تونس الشاذلي بوعلاق وحضره في خانة الإخوان، معتبرة أن طريقة فض اعتصام الدستوري الحر من أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بتونس يرتقي إلى العدوان لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين .

كما تعهدت موسي بتقديم شكاية ضد ائتلاف الكرامة في تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتتبعهم وطنيا ودوليا .

كما أعلنت موسي بأن شكاية ستُقدم في الساعات القادمة ضد راشد الغنوشي وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني طبقا لقانون مكافحة الإرهاب باعتبار انضمامهم إلى تنظيم « له علاقة بجرائم إرهابية ثابتة » .

وأعلنت عبير موسي قرار الحزب الدستوري الحر مقاطعة كل المنابر التي بها محللين وأشباه محللين سياسيين يُبيضون في الإرهاب والعنف والتنظيمات الدولية الأجنبية وكافة وسائل الإعلام التي خطها السياسي تشويه « الوطنيين » ، على حد تعبيرها.

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