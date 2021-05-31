الصحفي الرياضي صالح القادري في ذمّة الله

توفي صباح اليوم الاثنين 31 ماي 2021 ، الصحفي الرياضي صالح القادري بعد وعكة صحية عن 70 عاما.

ونعت نقابة الصحفيين الفقيد، مشيرة إلى أن مسيرة الراحل صالح القادري انطلقت ( مواليد سنة 1951) محررا في جريدة الصحافة « دار لابراس » التي تدرج فيها من صحفي إلى رئيس تحرير ثم تقلد مسؤولية رئيس قسم الرياضة إلى أن تقاعد منها مؤخرا.

و كان القادري معدا لبرنامج « السبت الرياضي والأحد الرياضي » الذي تبثه التلفزة الوطنية. كما اشتغل في عدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى كقناة حنبعل التي شغل فيها خطة رئيس مصلحة الرياضة والإذاعة التونسية.

رحم الله الفقيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.

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