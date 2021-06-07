محامية ليلى بن علي: معز دنقيز سجّل مكالمات هاتفية دون علمها وسنقوم بالتتبعات إذا تم تسريبها

أكدت مهى شرف الدين محامية ليلى بن علي أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أن موكلتها أجرت محادثات هاتفية مع الإعلامي معز دينيز ليس بها أسرار كما تم الترويج له مؤخرا، مشيرة إلى أنّ النية منها لم تكن محادثات صحفية والهدف منها ليس النشر .

وبينت المحامية بأن موكلتها لا علم لها بأن هناك حوار وتستنكر تسجيل محادثات هاتفية أو تسريب تسجيلات دون موافقتها.

كما أكدت المحامية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع القضائي إذا تم تسريب المكالمات الهاتفية التي أجراها معها.

وأشارت المحامية إلى أن ليلى بن علي تتعرض لحملات ممنهجة ضدها ولمحاكمات شعبية لذلك خيرت الصمت واكتفت بكتابة كتاب تضمن مذكراتها، وفق تعبيرها.

وأكدت المحامية تحوّز ليلى بن علي على مذكرات كتبها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ولكنها لن تنشرها .

كما نفت المحامية ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية، بخصوص زواج موكلتها بأمير سعودي فاحش الثراء، مؤكدة أنها لم تتزوج وهي مقيمة حاليا مع ابنها في السعودية.

وكانت المنتجة بقناة « تونسنا » مروى رمضاني قد أعلنت نهاية الأسبوع المنقضي، أن القناة ستبُثّ قريبا تسجيلات صوتية أجراها الإعلامي معز دينيز مع ليلى بن علي، مشيرة إلى أن أرملة الرئيس الراحل ستتحدّث عن بعض الملفّات الحارقة بما فيها أحداث 14 جانفي وحقيقة هروب بن علي إلى السعودية وحقيقة ما جرى حينها بمطار تونس قرطاج.

في المقابل، نفى معز دينيز وجود تسجيلات أجراها لليلى بن علي، مشيرا إلى أنه كان هناك مشروع تسجيلات واتفاق مع معد برنامجه لإرسال أسئلة تُجيب عنها أرملة الرئيس الراحل لكنه لم يقُم بذلك.

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