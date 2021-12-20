بطلان إجراءات التتبع في حق سامي الطاهري

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية اليوم الاثنين، ببطلان إجراءات التتبع في حق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل سامي الطاهري في القضية التي رفعها ضده عماد الدايمي.

وتعود القضية إلى شكاية كان تقدم بها عماد الدايمي من اجل « الادعاء بالباطل والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي » بعد تدوينة نشرها المشتكى به.

وكان الطاهري قد اعتبر في تصريح سابق له، بأن الشكاية استندت الى تعليق منه على تدوينة نشرها الطرف الشاكي، وتضمنت سبّا للاتحاد واتهاما للمنظمة العمالية بـ « الفساد »، معتبرا أن القضية المرفوعة ضده « سياسية بامتياز وليست ذات بعد شخصي ».

كلمات البحث :التتبع;سامي الطاهري