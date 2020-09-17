33 إصابة جديدة بكورونا في نابل

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ يوم امس الاربعاء 16 سبتمبر تسجيل 33 حالة إصابة محلية جديدة بفريوس كورونا ليبلغ العدد الجملي للحالات بولاية نابل منذ بداية الجائحة 378 حالة.

وبين السليمي بأن الحالات المسجلة موزعة على 11 حالة بمعتمدية سليمان و 6 حالات بكل من معتمديتي بني خلاد ونابل و 5 حالات بمعتمدية الحمامات و حالتين بمعتمدية دار شعبان الفهري وحالة وحيدة بكل من معتمديات قربة والميدة وقليبية.

وأضاف المتحدث بأنه تم تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 74 حالة في حين يبلغ عدد الاشخاص الحاملين للفيروس 303 حالات موزعين على 296 حالة تخضع للحجر الصحي المنزلي و 5 حالات مقيمة بمراكز الحجر الاجباري و يقع حاليا التكفل ب4 حالات بالمستشفيات.

وأفاد السليمي بان وحدة الطب الاستعجالي التابعة للمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل سجلت 6 إصابات بفيروس كورونا، مضيفا ان سائق سيارة الاسعاف أصيب بعدوى خارج مكان العمل ونقل العدوى الى زملائه من بينهم 3 اطباء وتقني سامي وعامل بالوحدة.

ولفت مدير الصحة الوقائية الى أن عدد التحاليل المجراة يوم أمس الاربعاء بلغت 208 تحاليل ليصبح العدد الجملي للتحاليل بولاية نابل منذ بداية الجائحة وإلى غاية أمس الاربعاء 9481 تحليلا.

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