33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 01 أفريل 2020، تم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة من مجموع 674 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 273 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 211 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 117 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 73 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 455 حالة مؤكدة من بين 5130 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية.

ومن جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18882 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 16245 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و2637 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وسجلت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا.

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