33 مصابا في اصطدام قطارين بمقرين

جدّ مساء اليوم الخميس 07 أكتوبر 2021، على الساعة 19 و 20 دق على مستوى محطة مقرين الرياض حادث لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس و المتوقف بمحطة مقرين الرياض.

و أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة و قد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وأعربت الشركة عن أسفها لوقوع هذا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ومعلنة الشروع في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث و أسبابه و تحديد المسؤوليات.

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