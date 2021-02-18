33 وفاة و899 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 17 فيفري 2021، تسجيل 33 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و899 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 3931 تحليلا مخبريا.

وقد بلغ العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي 7684 حالة وفاة و226015 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 186173 متعافيا.

ويتم حاليا التكفل بـ9850 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 289 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 107 مصابين منهم إلى التنفس الاصطناعي .

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