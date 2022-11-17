وزير الداخلية: الجاهزية في أعلى مستوياتها لاحتضان قمة الفرنكوفونية

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال زيارة متابعة لآخر الاستعدادات الامنية للقمة الفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة أداها اليوم الخميس، ان التحضيرات متميزة والجاهزية في اعلى مستوياتها

وشدد الوزير على أن جزيرة جربة لن تُغلق وستتواصل فيها الحركة طبيعيا مع رفع درجة الجاهزية واليقظة انجاحا لهذا الحدث الهام.

وعاين الوزير عدّة محطات ومسالك تهم فعاليات القمة انطلاقا من مطار جربة جرجيس الدولي كأوّل محطة لاستقبال ضيوف تونس المشاركين الى المسرح البلدي ومكان انعقاد المنتدى الاقتصادي والقرية الفرنكوفونية ومسارات اخرى ,مثمّنا جهود التشكيلات الامنية ومسؤوليتها في انجاح هذا الحدث الفرنكوفوني بكل ما اتيح من امكانيات ومعنويات عالية.

كلمات البحث :جاهزية;قمة الفرنكوفونية;وزير الداخلية