اليوم: ميناء جرجيس يستقبل أول رحلة بحرية للمسافرين من ميناء طرابلس



من المنتظر أن تصل اليوم الاثنين، الرحلة البحرية الأولى القادمة من ميناء طرابلس في اتجاه الميناء التجاري بجرجيس.

وكان المدير التجاري لشركة « تبرورة للوكالات البحرية » كريم دمق قد أكد في تصريح إعلامي يوم أمس الأحد، أنه تمّ إقرار تخفيضات بـ50 بالمائة على أثمان تذاكر الرحلة، مبرزا بأن معلوم التذكرة للشخص الواحد أصبح بعد هذا التخفيض 53.500 د فيما أصبح معلوم السيارة 93,500 د.

ووفقا للمصدر ذاته، سيكون على متن رحلة اليوم 270 مسافرا و135 سيارة وعدد من المسؤولين بميناء طرابلس.

جدير بالذكر بأنه تمت برمجة رحلتين أسبوعيا من ميناء طرابلس في اتجاه ميناء جرجيس ذهابا وإيابا.

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