امضاء اتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية للنزل وفيدرالية الفندقة والسياحة الجزائرية

أبرمت الجامعة التونسية للنزل برئاسة درة ميلاد والفدرالية الوطنية للفندقة و السياحة برئاسة عبد الوهاب بولفخاد و تحت إشراف وزارة السياحة و الصناعة التقليدية على اتفاقية شراكة وتعاون وذلك على هامش فعاليات الصالون الدولي للسياحة والاسفار سيرتا سياحة .
والهدف من الاتفاقية الرفع من مستوى قطاع السياحة عموما والفندقة خصوصا في تونس و الجزائر على حد السواء عن طريق التنسيق و العمل المشتركين على أساس تماثل الإختصاص وتقاسم المساعي و الأهداف بين الطرف الاول و الطرف الثاني وفق نهج محدد إطاره العام :
1. تبادل الخبرات و التجارب عن طريق برمجة دورات و تربصات تكوينية لفائدة مستخدمي الفندقة و السياحة في مختلف التخصصات .
2. إقامة التظاهرات و المعارض السياحية محليا و دوليا .
3. تنظيم الملتقيات و الندوات و الأيام الدراسية ذات الشأن .
4. الإستثمار البيني المشترك في مجال الاختصاص.
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