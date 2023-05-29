الشركة التونسية لصناعات التكرير تنتدب

أعلنت الشركة التونسيّة لصناعات التكرير ببنزرت في بلاغ لها، تنظيم مناظرة خارجيّة بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي واختبار تقني-نفسي قصد القيام بانتداب أعوان تسيير قارين وهم 17 عونا من الحاصلين على شهادة الباكالوريا ومؤهل التقني المهني في عدد من الاختصاصات.

ودعت الشركة الراغبين في المشاركة في المناظرة إلى التسجيل بموقع الواب الخاص بالشركة www.stir.com.tn و طباعة الوصل من 26 ماي 2023 إلى 25 جوان 2023 بدخول الغاية تاريخ غلق باب التسجيل.

كما أكدت الشركة أنه لا يمكن لأي مترشح التسجيل في أكثر من خطة واحدة.

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