34 وفاة و 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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36 حالة وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 18 ديسمبر 2020، تسجيل 3 ...

كورونا: 58 وفاة جديدة و968 إصابة في تونس أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تمّ بتاريخ 12 ديسمبر 2020، تسجيل 5 ...

68 وفاة و1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 20 نوفمبر 2020 تسجيل 68 وفاة و1206 إص ...

كورونا: 1417 إصابة جديدة و54 وفاة في تونس أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 1 جانفي 2021، أنه تم يوم 31 ديسمبر 2020، تسج ...