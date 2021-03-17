34 وفاة و 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، أنه تم تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 4539 تحليلا مخبريا منجزا .
كما تم تسجيل 34 حالة وفاة لمصابين بالفيروس حيث ارتفع العدد الجملي للمتوفين بكورونا منذ بدء انتشار الجائحة إلى 8497 شخصا.
ويتم حاليا التكفل بـ1018 شخصا بالمستشفيات العمومية المصحات الخاصة، 264 منهم بأقسام العناية المركزة و95 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.
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