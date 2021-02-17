34 وفاة و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 16 فيفري 2021، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و 787 إصابة جديدة من مجموع 3740 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات 7651 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الجملي للإصابات 225116 شخصا.

في المقابل بلغ عدد المتعافين من الفيروس 185421 شخصا، بعد تعافي 922 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ1356 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 288 مصابا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 113 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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