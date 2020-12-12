35 وفاة و1289 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تمّ بتاريخ 11 ديسمبر 2020، تسجيل 35 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و1289 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 4895 تحليلا مخبريا ليرتفع عدد الإصابات المكتشفة إلى 110393 إصابة.

وأوضحت الوزارة بأنه تم في اليوم نفسه تسجيل 35 حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات 3836 حالة وفاة منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل أكدت الوزارة أن 1056 حالة تمثالت، في التاريخ ذاته، إلى الشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين تماما 84218 متعافيا.

ويتم حاليا التكفل بـ 1315 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 276 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 96 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

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