35 وفاة و1585 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، عن تسجيل 35 حالة وفاة و 1585 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » بتاريخ 22 أكتوبر 2020.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 819 حالة وفاة و48799 إصابة مؤكدة بفيروس « كورونا » منذ شهر فيفري الماضي.

كما بلغ عدد المرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفيات 1063 حالة بعد إيواء 41 حالة جديدة يوم 22 أكتوبر، فيما ارتفع عدد المرضى بالعناية المركزة إلى 169 حالة، بعد إيواء 7 حالات جديدة بأقسام الانعاش وارتفع عدد المرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي إلى 102 حالة.

وقُدرت نسبة التحاليل الإيجابية ليوم الخميس بـ 38.7 بالمائة من بين 4096 تحليلا منجزا مقابل نسبة تحاليل ايجابية إجمالا تساوي 15.3 بالمائة. فيما بلغت نسبة ظهور الحالات منذ بدء الجائحة 441.7 حالة لكل 100 ألف حالة.



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