36 حالة وفاة و 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 19 فيفري 2021، تسجيل 36 حالة وفاة و 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 4881 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات ولحالات الاصابة المكتشفة على التوالي 7755 وفاة و 227 ألفا 643 إصابة.

كما بلغ العدد الجملي للمتعافين 188 ألفا و 317 وذلك بعد تعافي 564 شخصا من فيروس كورونا.

ويتم حاليا التكفل بـ1266 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 285 مصابا حاليا أقسام العناية المركزة ، وخضوع 111 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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