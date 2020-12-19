36 حالة وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 18 ديسمبر 2020، تسجيل 36 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4126 وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر اجراء 5528 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 119151 حالة.

ويتم حاليا التكفل بـ 1308 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، يقيم حاليا 287 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 90 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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