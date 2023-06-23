36.38 % نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية للبكالوريا

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 36,38 بالمائة وتأجل 31,09 بالمائة ورسب 31,91 بالمائة، من مجموع 131 الف و081 تلميذ بنسبة حضور 95,05 بالمائة، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة.
وأضاف البوغديري أن نسبة النجاح في شعبة الآداب بلغت 21,46 بالمائة والرياضيات 71,26 بالمائة وعلوم تجريبية 41,32 بالمائة واقتصاد وتصرف 28,29 بالمائة وعلوم تقنية 44,35 بالمائة وعلوم اعلامية ونظام جديد 54,89 بالمائة والرياضة 70,25 بالمائة.
كلمات البحث :النجاح;بكالوريا;دورة رئيسية
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