36.38 % نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية للبكالوريا

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37.97 بالمائة نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة 24 جوان 2022، عن نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالور ...

45.57 % نسبة النجاح في دورة المراقبة للبكالوريا أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح ا ...

اليوم: نشر نتائج الباكالوريا في كافّة المعاهد يتم اليوم الاحد، نشر نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا بكافة المعاهد الثانوية في الجمه ...

وزارة التربية: نسبة النجاح العامة في الباكالوريا بلغت 49.07% كشفت اليوم الجمعة، وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر من وزارة التربية أن النسبة العانة ل ...