37 وفاة و672 إصابة جديدة بكورونا في تونس



أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت 06 مارس 2021، عن تسجيل 37 وفاة جراء فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء أمس، إلى 8167 وفاة.

كما تم أيضا تسجيل 672 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 4112 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 202 ألفا و123 شخصا، بعد تعافي 623 مصابا، وذلك من بين 237 ألفا و28 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1077 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 264 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، وخضوع 107 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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