37.97 بالمائة نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا

أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة 24 جوان 2022، عن نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا بمختلف الشعب.

وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسة 37.97 بالمائة مقابل تأجيل 30.32 بالمائة لدورة المراقبة و30.71 بالمائة أُجلوا للسنة القادمة.

وبلغت نسبة النجاح في المعاهد العمومية 44.38 بالمائة والمعاهد الخاصة 10.84 بالمائة، اما الفرديون فنسبة النجاح بلغت 1.88 بالمائة.

وفيما يلي توزيع النسب حسب الشعب:

- الآداب: 22.35 بالمائة

- رياضيات: 66.58 بالمائة

- علوم تجريبية: 41.75 بالمائة

- اقتصاد وتصرف: 33.63 بالمائة

- علوم تقنية: 46.25 بالمائة

- إعلامية نظام قديم: 33.51 بالمائة

- إعلامية نظام جديد: 49.87 بالمائة

- الرياضة: 64.07 بالمائة

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