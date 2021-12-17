375 إصابة جديدة و0 وفيات بكورونا



أعلنت وزارة الصحة مساء الخميس، أنه تم بتاريخ 15 ديسمبر 2021، تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 6553 تحليلا مخبريا مع عدم تسجيل حالات وفاة.

وقد ارتفعت نسبة إيجابية التحاليل إلى 5.72 بالمائة، فيما تم تسجيل 174 حالة شفاء من الفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ221 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بعد تسجيل 33 حالة إيواء جديدة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، 75 منهم يتم إيواءهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و12 آخرين تحت التنفس الاصطناعي.

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