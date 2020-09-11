377 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 9 سبتمبر 2020، تم تسجيل 377 حالة إصابة جديدة، و58 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 6259.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 5058 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 595 حالة وافدة و4410 حالة محلية (87،2%) و53 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 88 (2%) مريضا في المستشفيات من بينهم 26 (0,62%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 4200 (83%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 636 (15،3 %).

وقد تمّ إجراء 3052 تحليلا مخبريا من بينها 100 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 168475.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا