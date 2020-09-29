38 إصابة جديدة بكورونا في المنستير

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم الثلاثاء، أنه تمّ تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الإصابات إلى 1498 إصابة إلى غاية مساء أمس الاثنين.

وتتوزع الإصابات الجديدة حسب المعتمديات على النحو التالي:

- 12 إصابة بالمنستير

-9 إصابات ببنبلة

-3 إصابات بالمكنين

-3 إصابات بجمال

-إصابتان (02) بالساحلين

-إصابتان (02) بصيادة لمطة بوحجر

-إصابة (01) بقصيبة المديوني

-إصابة (01) بطبلبة

-إصابة (01) بزرمدين

-إصابة (01) بقصر هلال

-3 إصابات غير محددة

وارتفع مجموع الوفايات إلى 16 وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة أمس الاثنين لشخص من المنستير، في حين لم تسجل حالات شفاء جديدة ليظل العدد الجملي 166 وفاة.

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