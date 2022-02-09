38 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اخر تحديث : 09/02/2022
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا وفاة

أعلنت وزارة الصحة، أنه تم بتاريخ 7 فيفري 2022، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة مصرح بها أوليا جرا فيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 26824 شخصا.
كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 5122 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، من مجموع 9669 تحليلا مخبريا، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 33.60 بالمائة.
ويتم حاليا التكفل بـ1466 مصابا بالوباء في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 252 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 59 شخصا للتنفس الاصطناعي.


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