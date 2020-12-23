38 وفاة و1605 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 21 ديسمبر 2020، تسجيل1605 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى 123323 شخصا.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 5416 حالة وفاة، وذلك إلى غاية يوم 21 ديسمبر الجاري، على الساعة 11 مساء، بعد تسجيل 38 حالة وفاة جديدة.

وقد بلغ عدد المتعافين إلى هذا التاريخ، 95763 شخصا، بعد تسجيل 738 حالة شفاء جديدة.

ويقيم حاليا 1375 مصابا بالفيروس التاجي في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 306 بأقسام العناية المركزة، و101 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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