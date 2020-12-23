38 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 22 ديسمبر 2020، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 4275 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1677 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليُصبح عدد مصابي كورونا في تونس إلى 125000 حالة.

ويُقيم حاليا 1414 شخصا بالمستشفيات العمومية والخاصة، 308 مريضا بأقسام العناية المركزة و98 تحت التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين 97026 شخصا، بعد تسجيل 1263 حالة شفاء جديدة.

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