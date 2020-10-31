3800 إجمالي مصابي كورونا في صفوف الطاقم الطبي بالقطاعين العام والخاص

أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن عدد الاصابات بكوفيد 19 في صفوف الاطارات الطبية وشبة الطبية في القطاعين العام والخاص بلغ 3800 إصابة، الى حدود 28 اكتوبر 2020.

وأشار الجلولي إلى النقص الكبير في الموارد البشرية في قطاع الصحة، داعيا إلى التعجيل بفتح باب الانتدابات الخارجية المباشرة والقارة لمهنيي الصحة والتخلي عن الحلول الترقيعية المتمثلة في عقود اسداء الخدمات.

واعتبر الجلولي بأن عقود إسداء الخدمات البالغة مدتها ثلاثة أشهر فاقدة للجدوى العملية وللاستفادة الحقيقية، ولا يمكن من خلالها تقديم الاضافة المرجوة للقطاع في هذا الظرف الخاص، باعتبار ان عددا كبيرا من مهنيي الصحة الذين تمت الاستعانة بهم في إطار العقود المذكورة، قد أصيبوا بكوفيد 19 ما أدى مجددا إلى حدوث شغورات في مواطن العمل.

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