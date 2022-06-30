39 إصابة بكورونا في صفوف الحجيج التونسيين

أعلن رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور شكري حمودة في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، أنه تمّ تسجيل 39 إصابة بكورونا في صفوف الحجيج التونسيين، مؤكدا أن حالتهم الصحيّة مستقرة ويخضعون جميعهم للعزل في غرفهم وجاري متابعتهم.

وأبرز حمودة أن المصابين بالفيروس لا يشتكون من أية أعراض خطيرة فقط التهاب في الحنجرة وأحيانا الصداع وأعراض خفيفة وذلك بفضل التطعيم.

وبين المتحدث بأن هناك بعض الحالات الأخرى التي تعاني من السكري وضغط الدم وقد تم تحويل 16 حاجا إلى المستشفيات وغادروا وهم في حالة جيدة.

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