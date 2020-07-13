39 إصابة جديدة وافدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 12 جويلية 2020، تمّ إجراء 577 تحليلا مخبريا من بينها 13 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 79144.

وقد تم تسجيل 40 تحليلا إيجابيا من بينهم 39 حالة إصابة جديدة وافدة و01 تحليل إيجابي لحالة إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1302 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1082 حالة شفاء و50 حالة وفاة و170 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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