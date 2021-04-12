39 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 11 أفريل 2021، تسجيل 39 حالة وفاة و1079 اصابة جديدة بكورونا إثر اجراء 5238 تحليلا مخبريا.

وبلغ اجمالي الوفيات في تونس منذ بداية الجائحة 9332 حالة وفاة مقابل 272940 اصابة مكتشفة منها 226070 حالة تعافي.

ويقيم حاليا 2105 مرضى بكورونا في المستشفيات والمصحات الخاصة بينهم 415 مريضا بأقسام الإنعاش، و139 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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