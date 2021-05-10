39 وفاة و1024 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 9 ماي 2021، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة و1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 5803 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة منذ بداية الوباء إلى 321837 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها 11468 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه تسجيل 2137 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 279634 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ2498 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 489 شخصا بأقسام العناية المركزة، و142 تحت التنفس الاصطناعي.

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