4 أشهر سجنا ضدّ عامر عياد وعبد اللطيف العلوي

اخر تحديث : 08/04/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

عامر عياد

قضت المحكمة العسكرية اليوم الجمعة، بسجن الاعلامي في قناة الزيتونة عامر عياد لمدة 4 أشهر وسجن النائب عبد اللطيف العلوي لمدة 3 أشهر بتهمة المس من معنويات الجيش وارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية وانتقاد أعمال القيادة.
يذكر انه تم إيقاف الإعلامي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، بأمر من القضاء العسكري على خلفية ما سمي بملف قصيدة احمد مطر.


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