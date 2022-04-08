4 أشهر سجنا ضدّ عامر عياد وعبد اللطيف العلوي

قضت المحكمة العسكرية اليوم الجمعة، بسجن الاعلامي في قناة الزيتونة عامر عياد لمدة 4 أشهر وسجن النائب عبد اللطيف العلوي لمدة 3 أشهر بتهمة المس من معنويات الجيش وارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية وانتقاد أعمال القيادة.

يذكر انه تم إيقاف الإعلامي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، بأمر من القضاء العسكري على خلفية ما سمي بملف قصيدة احمد مطر.

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