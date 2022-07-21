4 أوت: انطلاق الصولد الصيفي

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها، أنه تم بالتوافق مع الهياكل المهنية ومنظمات الاستهلاك تحديد تاريخ انطلاق موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي « الصولد « للفترة الصيفية من سنة 2022 يوم الخميس 04 أوت 2022 ليتواصل بصفة أولية على امتداد ستة أسابيع.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة التجار إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية والاستهلاكية الهامة لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.

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