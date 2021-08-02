4 أوت: انطلاق حملة تلقيح بالوسط المهني بمختلف القطاعات

أعلنت وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ مشترك اليوم الاثنين، أن حملة تلقيح بالوسط المهني ستنطلق بداية من يوم الأربعاء 4 أوت 2021 لتشمل في مرحلة أولى العمال البالغين من العمر 40 عاما فما فوق، وتتواصل لاحقا لتشمل جميع الفئات العمرية.

وسيُؤمن هذه الحملة في القطاع الخاص أطباء الشغل بالتنسيق مع أقسام تفقديات طب الشغل والسلامة المهنية والإدارات الجهوية للصحة والأقسام الجامعية لطب الشغل وبالتعاون مع المنظمات المهنية.

وأشار البلاغ إلى أن التلقيح سيتم بالنسبة للقطاع العام عن طريق حملات المتنقلة بعد التنسيق مع القطاعات المعنية والإدارات الجهوية للصحة.

كما تم إعداد منصة إلكترونية خاصة بحملة التلقيح بالوسط المهني http:/www.sante.rns.tn/evaxeentreprise/ .

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