4 إصابات جديدة بكورونا و194 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 23 أفريل 2020، تم إجراء 438 تحليلا مخبريا، 70 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.

وقد تم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا، 30 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و4 حالات إصابة جديدة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 922 حالة مؤكدة من بين 19849 تحليلا إجماليا، تتوزع على عدد من الولايات.

وبلغت عدد الحالات المتماثلة للشفاء 194 حالة، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 20 مصابا.

كما أن عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 90 مصابا.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

كلمات البحث :إصابات;شفاء;كورونا