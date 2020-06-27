4 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 26 جوان 2020، تمّ إجراء 242 تحليلا مخبريا من بينها 11 تحليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 68784.

وقد تم تسجيل 09 تحاليل إيجابية من بينها 04 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، و05 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1168 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1025 حالة شفاء و50 حالة وفاة و93 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة يقع التكفل بهم حاليا داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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