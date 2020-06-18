4 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 17جوان 2020، تمّ إجراء 709 تحليلا مخبريا من بينها 16 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 63631.

وقد تم تسجيل 04 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1132 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1006 حالة شفاء و50 حالة وفاة و76 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.



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