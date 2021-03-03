4 إصابات مؤكّدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا في تونس

أعلن عضو اللجنة العلمية ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ تونس سجلت 4 حالات متأكدة بالسلاسة البريطانية لفيروس كورونا، ويتم حاليا التأكد من 5 حالات أخرى يشتبه في إصابتها بهذه السلالة بالاعتماد على التقطيع الجيني.

وقد تم ، حسب مدير معهد باستور، إغلاق منطقة بأكملها في معتمدية سبيطلة بسبب تسجيل إصابات عديدة بفيروس كورونا لم يتم بعد التأكد إن كانت من السلاسة البريطانية أو من سلالات أخرى.

وبين الوزير بأنه يتم حاليا القيام بعمليات تقصي بحثا عن إصابات محتملة في المناطق التي تم العثور فيها على السلالة البريطانية وهي تونس، وبنزرت، وسبيطلة من ولاية القصرين.

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