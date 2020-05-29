4 حالات إصابة بالحمى التيفية في ولاية قابس

أعلن المستشفى الجهوي بقابس على صفحته الرسمية مساء اليوم الجمعة، أن التحاليل الطبية أثبتت وجود 4 حالات حمى تيفية في ولاية قابس و تحديدا منطقة غنوش.

ودعت الادارة الجهوية للوقاية الصحية إلى مزيد الحرص في اجراءات الوقاية الصحية وعدم استعمال المياه غير المرخص لها أو كل ماهو معروض و مشكوك في صحته مع ضرورة غسل الأيدي و الخضروات بقطرات من الجافال.

وأكدت الإدارة أنها تسعى يوميا إلى التقصي و الارشاد و القيام بالفحوصات اللازمة.

كما تم حصر 66 حالة التهاب الفيروس الكبدي و تم اجراء 121 تلقيح، أما بالنسبة لتحاليل الكوفيد 19 في تاريخ 29 ماي 2020 جميع التحاليل سلبية (4 تحاليل).

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