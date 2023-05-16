4 حالات وفاة و 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة و 98 إصابة جديدة بكورونا خلال الفترة المتراوحة بين 8 و14 ماي الجاري بنسبة تحاليل ايجابية تقدر بـ 16.89 % إثر إجراء 580 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن 11 مريضا جديدا أقاموا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خلال هذه الفترة، مبرزة أن 191 مريضا قد تعافوا من فيروس كورونا المستجد.

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