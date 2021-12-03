4 حالات وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، بعنوان يوم الخميس 2 ديسمبر، و151 تحليلا إيجابيا من مجموع 3537 تحليلا مخبريا، ما يعني أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية كانت في حدود 4.27 بالمائة.

وأوضحت الوزارة بأن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و390 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 2 ديسمبر الجاري، قد بلغ 111 شخصا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 691 ألفا و410 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ154 شخصا في المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، 54 منهم في العناية المركزة و14 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.