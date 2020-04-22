4 مسؤولين يصرحون بمكاسبهم

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رئيس الحكومة وأعضائها يُصرّحون بمكاسبهم لدى هيئة مكافحة الفساد تولّى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وأعضائها، مساء اليوم الخميس 27 فيفري 2020، التصريح بمكاسبهم ...

دائرة المحاسبات: جميع أعضاء حكومة "جمعة" صرحوا بمكاسبهم أصدرت اليوم الاثنين، دائرة المحاسبات بلاغا، أعلنت فيه أن رئيس الحكومة الحالية "مهدي جمعة" وجمي ...

4 من الأعضاء الجُدد بالحكومة يُصرحون بمكاسبهم حتى اللحظة تقدّم إلى حد اللحظة، كل من سمير بشوال كاتب الدولة مكلف بالتجارة الداخلية في الحكومة الجديدة ...

قائمة الأشخاص الذين صرحوا بمكاسبهم ومصالحهم نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، قائمة تضم أسماء الأشخاص الذين صرحوا بمك ...