4 مسؤولين يصرحون بمكاسبهم

تولّى كلّ من حسن البلدي مكلف بمهمة بديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة ومحرزية العبيدي عضو بمجلس نواب الشعب وجوهر بن مبارك مستشار بديوان رئيس الحكومة ومحمد النخيلي عضو بمجلس إدارة شركة الاستيفاء لاستخلاص الديون فرع البنك التونسي الكويتي التصريح بمكاسبهم ومصالحهم طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
كلمات البحث :تصريح;مكاسب;هيئة مكافحة الفساد
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