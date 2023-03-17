4 منظمات دولية: على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مراجعة تعاونهم مع تونس

دعت أربع منظمات حقوقية اليوم الجمعة، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل في 20 مارس الجاري إلى الضغط علنا على السلطات التونسية للتراجع عما اعتبرته « قمعا » للمنتقدين المتصوّرين.

وورد في البيان ما يلي: « ينبغي لوزراء الخارجية مراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم لتجنب المساهمة فيما وصفته بـ « التقويض المستمر » لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011.

في رسالة وجّهتها قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، حثت المنظمات الموقعة أدناه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الضغط على الحكومة التونسية حتى تقوم، من بين أمور أخرى، بوقف قمعها المستمر ضد المعارضة، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

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