4 وزراء يجتمعون بأعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف

التام صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية بالقصبة، لقاء جمع محمد نزار يعيش وزير المالية و محمد مسيليني وزير التجارة و أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وصالح بن يوسف وزير الصناعة، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد وبحضور يوسف الزواغي المدير العام للديوانة و ثلة من اطارات الوزارت المعنية.

وخصص اللقاء للنظر في الامكانيات المتاحة لمواصلة معاضدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز الصعوبات ومواجهة انعكاسات التبعات الاقتصادية للازمة الوبائية كورونا.

كما تم التطرق الى الاليات الكفيلة بوضع خطط للدفع الاقتصادي لتحسين مناخ الأعمال والمحافظة على استدامة نشاط المؤسسات.

كلمات البحث :المكتب التنفيذي;منظمة الأعراف;وزراء